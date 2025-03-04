Минпросвещения РФ анонсировало составление перечня игрушек для детсадов

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В России необходимо составить перечень игрушек, которые поставляются в детские сады. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка», передает ТАСС.

«Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. <...> Поэтому нам нужен, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста», – отметил министр.

При этом, по мнению Кравцова, на полках магазинов до сих пор присутствуют игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным ценностям РФ. Поэтому нужен механизм доведения игрушек конкурса «Родная игрушка» в магазины, убежден он.

Глава Минпросвещения также указал на недостаточную, на его взгляд, эффективность существующей в стране добровольной сертификации игрушек и игр.

«Пока мы в наших магазинах, детских садах не видим того, что мы хотим видеть, того, что нужно детям. Поэтому я предлагаю, нам нужно законодательное <…> закрепление процедуры экспертизы игрушек», – подчеркнул он, уточнив, что у возглавляемого им ведомства есть профильные научные учреждения.