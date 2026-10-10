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Общество 10 октября 2026 10:19

Минпросвещения рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября

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Минпросвещения рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минпросвещения России рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

После каникул школьников ждет дополнительный выходной. 4 ноября в России отмечают День народного единства.

В Минпросвещения уточнили, что при составлении календарного учебного графика школы могут воспользоваться рекомендованным ведомством расписанием или разработать собственное на его основе. При этом образовательные организации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

#осенние каникулы #школьники
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