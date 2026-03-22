Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов

Министерство просвещения России подготовило новый образовательный стандарт для учащихся 10–11-х классов. Об этом сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко.

По его словам, изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года, однако образовательным учреждениям уже сейчас следует начать подготовку.

«С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Хотя стандарт вступает в силу через полтора года, школам не стоит ждать последнего момента: следует уже сейчас начинать анализировать запросы родителей, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования», – отметил Костенко в беседе с РИА Новости.

Одним из ключевых нововведений станет обновление подхода к профильному обучению. Школьники смогут либо изучать все предметы на базовом уровне, либо выбрать углубленное направление. При этом сохранятся действующие профили с возможностью создания специализированных классов, включая медицинские, инженерные и лингвистические.

Кроме того, стандарт закрепляет требования к оснащению учебных кабинетов. «Второе существенное изменение – стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете – от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», – подчеркнул он.

По словам эксперта, нововведения направлены на развитие практико-ориентированного обучения во всех школах страны.