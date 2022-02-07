Минпросвещения проверит ситуацию с увольнением учительницы из-за чтения стихов Хармса

Министерство просвещения России пообещало детально разобраться в ситуации с увольнением учительницы в Санкт-Петербурге из-за чтения ученикам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Минпросвещения детально проверит ситуацию, произошедшую с педагогом школы в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее педагог Серафима Сапрыкина рассказала на своей странице в социальной сети Facebook, что руководство гимназии №168 Центрального района Петербурга заставило ее уволиться после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса.

По словам учительницы, директор школы потребовала от нее уволиться, потому что она «читала десятиклассникам стихи „врагов народа“ и „пособников фашистов“». При этом, уточнила педагог, директор сказала, что эти поэты были «заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои „преступления“».

Ситуация вызвала большой резонанс в социальных сетях и СМИ. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, необходимо разобраться в ситуации.

Министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить на работе уволенную учительницу. «<…> если <…> административный работник будет включать дубину по поводу и без, что мы получим на выходе?» — приводит его слова газета «Известия».