Минпросвещения повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления по пяти предметам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство просвещения России повысило минимальные баллы ЕГЭ по пяти предметам для поступления в подведомственные вузы. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, передает РИА Новости.

По его словам, минимальные проходные баллы ЕГЭ устанавливаются Минпросвещения и в этом году по ряду дисциплин были увеличены по сравнению с прошлым годом.

Так, по информатике минимальный балл вырос на один пункт и теперь составляет 45. По истории планка повышена на три балла – до 38. По математике и физике минимальный балл также увеличен на один пункт – до 40. Наибольшее изменение коснулось иностранного языка: минимальный балл вырос сразу на пять пунктов и достиг 35.

При этом требования по биологии, географии, литературе, обществознанию, русскому языку и химии остались без изменений.