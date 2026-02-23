Минпросвещения подготовит рекомендации для родителей дошкольников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпросвещения подготовит для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что семья и детский сад должны работать как партнеры. Для укрепления этого взаимодействия министерство разрабатывает просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и учитывать их в семейном воспитании.

Кравцов также уточнил, что планируется запуск единого российского цифрового ресурса для воспитателей и родителей с полезными материалами. Доступ к нему обеспечат в том числе через платформу MAX.

Ранее Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.