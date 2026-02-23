Минпросвещения подготовит рекомендации для родителей дошкольников
Минпросвещения подготовит для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит «РИА Новости».
Он отметил, что семья и детский сад должны работать как партнеры. Для укрепления этого взаимодействия министерство разрабатывает просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и учитывать их в семейном воспитании.
Кравцов также уточнил, что планируется запуск единого российского цифрового ресурса для воспитателей и родителей с полезными материалами. Доступ к нему обеспечат в том числе через платформу MAX.
Ранее Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.