Минпросвещения подготовило список патриотических текстов для внеклассного чтения

Министерство просвещения РФ составило перечень произведений на патриотическую, по оценке ведомства, тематику, созданных современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленный министерством документ.

В начальных классах тексты на патриотическую тему для домашнего чтения отнесены к категориям «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» и «О великих людях России».

В средних классах добавляются еще три категории; «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

В старших классов число разделов уменьшится. Останутся четыре: «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России» и «Zа наших».

Кроме того, Минпросвещения подготовило методические рекомендации по модернизации и научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек. Проект по модернизации школьных библиотек инициирован ведомством в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.