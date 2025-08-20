news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 15:49

Минпросвещения подготовило список патриотических текстов для внеклассного чтения

Читайте нас в
Телеграм

Министерство просвещения РФ составило перечень произведений на патриотическую, по оценке ведомства, тематику, созданных современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленный министерством документ.

В начальных классах тексты на патриотическую тему для домашнего чтения отнесены к категориям «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» и «О великих людях России».

В средних классах добавляются еще три категории; «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

В старших классов число разделов уменьшится. Останутся четыре: «На страже русской земли», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России» и «Zа наших».

Кроме того, Минпросвещения подготовило методические рекомендации по модернизации и научно-методическому сопровождению деятельности школьных библиотек. Проект по модернизации школьных библиотек инициирован ведомством в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

#школы #минпросвещения рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025