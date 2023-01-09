Минпросвещения: Почти 65% школьников уходят в колледжи после 9-го класса

Почти 65% учащихся уходят в колледжи после 9-го класса. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Мы создали более трех тысяч современных мастерских. Активно реализуется программа „Профессионалитет“, когда отрасль вкладывает также средства в колледжи. Мы дополнительно привлекли миллиард [рублей] от предприятий», — рассказал министр о поддержке СПО в стране.

Он напомнил, что в рамках программы «Профессионалитет» в России создается специальный центр для подготовки мастеров производственного обучения. Это новое, однако очень востребованное направление. Мастера, прошедшие обучение, начнут работать в системе профессионального образования. Планируется, что уже в следующем году центр выйдет на полную мощность.