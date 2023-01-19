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Наука и образование
19 января 2023  11:52

Минпросвещения планирует защитить учителей в России «особым статусом»

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Российские учителя могут получить «особый статус», который защитит их от каких-либо неправомерных действий. Инициатива обсуждается Минпросвещения и Госдумой РФ.

«Мы сегодня с депутатами Государственной Думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя», — рассказал в эфире НТВ глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Напомним, что 2023-й в РФ по указу Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

#учителя #минпросвещения рф
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