Минпросвещения: Перехода на электронные учебники в России не будет

В Министерстве просвещения России, прокомментировали переход на электронные учебники, передает РИА Новости.

«Речи о переходе на них [электронные учебники] не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что электронные версии УМК станут доступны бесплатно для образовательных организаций.