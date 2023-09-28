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Общество 28 сентября 2023 16:46

Минпросвещения: Перехода на электронные учебники в России не будет

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В Министерстве просвещения России, прокомментировали переход на электронные учебники, передает РИА Новости.

«Речи о переходе на них [электронные учебники] не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что электронные версии УМК станут доступны бесплатно для образовательных организаций.

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