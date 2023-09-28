news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпросвещения: Перехода на электронные учебники в России не будет
Скопировать ссылку
В Министерстве просвещения России, прокомментировали переход на электронные учебники, передает РИА Новости.
«Речи о переходе на них [электронные учебники] не идет. Электронные ресурсы выступают только дополнением к традиционной системе образования», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что электронные версии УМК станут доступны бесплатно для образовательных организаций.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2