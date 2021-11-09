Минпросвещения осовременит правила русского языка

Минпросвещения планирует внести изменения в ряд правил русского языка. В ведомстве указали, что сейчас русский язык опирается на свод «Правила русской орфографии и пунктуации», принятый более 60 лет назад — в 1956 году.

«Новый свод <...> сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем», — говорится в сообщении ведомства.

Авторы инициативы напомнили, что за это время в язык вошли новые слова и конструкции, написание которых до сих пор остается нерегламентированным. Кроме того, в своде выявлен ряд неточностей и пропусков, которые необходимо устранить.