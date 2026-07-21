Минпросвещения опубликовало список патриотических книг о героях СВО

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Министерство просвещения России опубликовало списки произведений, включенных в федеральные образовательные программы, рекомендованных для внеклассного чтения, а также современных книг патриотической направленности. В числе последних представлены произведения о специальной военной операции.

Отмечается, что списки уже направлены в школьные библиотеки всех регионов России.

В частности, в перечень современных произведений патриотической направленности вошел раздел «Za наших». В список для учащихся 10-11-х классов включены книги Н. Иванова «Суворовец Воевода», О. Измайлова «Донбасс – сердце России», А. Можаева «За чертой», В. Поволяева «Путь кочевника», А. Шорохова «Бранная слава», а также сборник под редакцией Т. Родионовой «Поэzия русской зимы».

Для учеников 5-9-х классов предложены книги О. Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и М. Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества».