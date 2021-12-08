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Ру Тат
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Наука и образование
8 декабря 2021  09:40

Минпросвещения оценило ситуацию с Covid и ОРВИ в школах

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В настоящее время ситуацию с коронавирусом и ОРВИ в школах России можно оценить как стабильную. Об этом говорится в заявлении Минпросвещения РФ.

По данным ведомства, карантин из-за случаев заболевания был введен в минимальном количестве образовательных учреждений.

«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной: по состоянию на 7 декабря количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,07%», — говорится в сообщении.

#коронавирус #ОРВИ #карантин
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