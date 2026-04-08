Минпросвещения объявило конкурс на создание учебно-производственных комплексов 2026 года
В рамках федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации» государственной программы «Развитие образования» Минпросвещения России разместило на Портале мер финансовой поддержки объявление о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов в 2026 году, сообщили в министерстве образования и науки РТ.
Субсидии из федерального бюджета направят на реализацию мероприятий по созданию учебно-производственного комплекса на базе отечественных средств производства и автоматизации.
Условия отбора:
- Тип получателей: юридические лица
- Максимальное количество заявок от одного заявителя: 1
- Предельный размер субсидии: до 20 млн рублей