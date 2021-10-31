Минпросвещения объяснило последствия закрытия приема в колледжи по 43 профессиям

Закрытие приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям предполагает перераспределение компетенций по другим программам подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

«Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО (среднего профессионального образования — прим. Т-и)», — пояснили в ведомстве.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения Виктор Неумывакин заметил, что за последние два года из перечня программ подготовки исключили примерно 100 профессий и специальностей, которые утратили актуальность. «<…> работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности», — подчеркнул он.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа, согласно которому с 31 декабря 2021 года планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям.

В частности, предполагается, что в стране перестанут учить таким специальностям, как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви и водитель городского электротранспорта.