Минпросвещения обновит подход к инфраструктуре дошкольных учреждений

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство намерено продолжить работу по улучшению системы дошкольного образования. Его слова приводит «РИА Новости».

Министерство планирует внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Также будут подготовлены рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кравцов отметил, что план мероприятий будет насыщенным и ориентированным на практические результаты. Для его реализации министерство создаст организационный комитет, который учтет предложения, поступившие из регионов.

В Минпросвещения России объявили 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития детей дошкольного возраста, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.