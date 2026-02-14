news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 февраля 2026 18:20

Минпросвещения обновит подход к инфраструктуре дошкольных учреждений

Читайте нас в
Телеграм
Минпросвещения обновит подход к инфраструктуре дошкольных учреждений
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что ведомство намерено продолжить работу по улучшению системы дошкольного образования. Его слова приводит «РИА Новости».

Министерство планирует внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Также будут подготовлены рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кравцов отметил, что план мероприятий будет насыщенным и ориентированным на практические результаты. Для его реализации министерство создаст организационный комитет, который учтет предложения, поступившие из регионов.

В Минпросвещения России объявили 2026 год Годом дошкольного образования в системе образования. Инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития детей дошкольного возраста, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

#Детский сад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026
Экономист объяснил, почему огурцы подорожали и когда ждать снижения цен

Экономист объяснил, почему огурцы подорожали и когда ждать снижения цен

13 февраля 2026