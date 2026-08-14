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Общество 14 августа 2026 08:44

Минпросвещения назвало допустимое время на выполнение домашнего задания

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Минпросвещения назвало допустимое время на выполнение домашнего задания
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нормативы времени на выполнение домашних заданий действуют в российских школах: для учеников они составляют от 1,5 до 3,5 часа в день в зависимости от класса. Первоклассники освобождены от домашних заданий. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По словам эксперта, нормы времени согласованы с Роспотребнадзором и учитывают психофизиологические особенности детей. Для учеников 2–3-х классов на домашнюю работу отводится не более 1,5 часа, 4–5-х классов – до двух часов, 6–8-х классов – до 2,5 часа, 9–11-х классов – до 3,5 часа в день. При этом максимальные 3,5 часа являются предельной границей, а не ориентиром для ежедневного выполнения домашних заданий.

Костенко также напомнил, что в первом классе домашние задания не задают. Эта норма действует с 2021 года и закреплена приказом Минпросвещения №115 о порядке организации образовательной деятельности.

Эксперт отметил, что недавний приказ Минпросвещения №729 только привел федеральную образовательную программу в соответствие с уже действующим правилом и убрал из нее техническую ссылку на допустимый часовой лимит.

По мнению Костенко, отказ от домашних заданий в первом классе связан с тем, что первый год обучения является сложным периодом адаптации, поэтому дополнительная нагрузка для детей не нужна.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для школьников. По его словам, они необходимы для повторения пройденного материала.

#Школа #школьники
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