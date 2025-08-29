Минпросвещения направило в регионы рекомендации по изучению отечественного кино в школах

Министерство просвещения России подготовило и направило во все субъекты страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в школах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечают в министерстве, цель инициативы – использовать воспитательный потенциал художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленных указом президента от 9 ноября 2022 года № 809.

В основу рекомендаций лег список из 100 фильмов, составленный советом при президенте РФ по культуре и искусству. В него вошли картины выдающихся отечественных режиссеров, признанные классикой и проверенные временем.

Фильмы из списка будут применяться в образовательных организациях на всех уровнях общего образования при изучении предметов «Литературное чтение», «Литература», «История», «Изобразительное искусство» и «Музыка».

«Изучение джаза в 8-м классе на уроках музыки может включать просмотр фрагментов фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза". Это поможет школьникам узнать историю этого направления, развить умение анализировать музыку и понять ее связь с историей», – отмечается в сообщении.