Общество 12 мая 2026 09:18

Минпросвещения напомнило об ответственности школ за обработку от клещей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ответственность за организацию и проведение противоклещевой обработки территорий лежит на образовательных организациях и их учредителях. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения на фоне обращений граждан, связанных с обработкой территорий в период устойчивой теплой погоды, передает «ТАСС».

В министерстве уточнили, что такие профилактические меры проводятся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН.

Согласно требованиям СанПиН, через три-пять дней после обработки специалисты проверяют ее эффективность, а повторный контроль проводится спустя 15 календарных дней.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, контролируют проведение противоклещевой обработки в местах массового пребывания людей, а также на территориях образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей. В 2026 году такие работы планируется провести примерно на 175 тысячах гектаров.

