Минпросвещения: «Контрольные в школах не должны превышать 10% учебного времени»

Министерство просвещения России установило предельный объем контрольных работ в школах: их доля не должна превышать 10% от общего учебного времени. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, ее слова приводит «ТАСС».

Соответствующие изменения закреплены приказами Минпросвещения №704, №729 и №808. В рамках этих документов были уточнены предметные области, установлен лимит на количество контрольных работ, а также определен перечень требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.

Кроме того, введено единое поурочное планирование по ряду учебных дисциплин и регламентирован объем домашних заданий.

Колударова также отметила, что для упрощения работы педагогов на портале «Единое содержание общего образования» размещены конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы, а также нормативные документы и методические рекомендации.