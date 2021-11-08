Минпросвещения и Минобрнауки РФ утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минпросвещения и Минобрнауки России утвердили минимальные баллы ЕГЭ, которые необходимо набрать по разным предметам для поступления в вузы в 2022–2023 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

«Появились приказы Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России, утверждающие минимальное количество баллов ЕГЭ в 2022–2023 учебном году, — отметили в министерстве. — Такие же требования действуют в 2021–2022 учебном году».

В частности, при поступлении в подведомственные образовательные организации Минпросвещения РФ выпускникам школ нужно набрать 40 баллов по русскому языку, информатике и географии, 39 баллов — по математике, 42 — по обществознанию, 36 — по физике, биологии и химии, 35 — по истории, 32 — по литературе и 30 — по иностранному языку.

В подведомственные вузы Минобрнауки РФ минимальное количество баллов для поступления по обществознанию равняется 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40, по математике, химии, физике и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30.