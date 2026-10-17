Минпросвещения: фиджитал-спорт может войти в школьную программу

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Фиджитал-спорт может войти в школьную программу как дополнительный модуль, сейчас в ряде регионов России проходит его апробация. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

Фиджитал-спорт – это вид спортивных и развлекательных мероприятий, который сочетает элементы физической активности и киберспорта.

По словам Бугаева, у ведомства уже есть совместный модуль по фиджитал-спорту. Сейчас проходит пилотный проект в фиджитал-центрах в различных регионах, где нарабатываются подходы. Минпросвещения активно работает в этом направлении вместе с федерацией фиджитал-спорта.

Бугаев добавил, что ведомство активно поддерживает технические виды спорта – не только фиджитал, но и спортивное программирование, например гонки дронов. Как образовательный дополнительный модуль это направление будет продвигаться.

Замминистра отметил, что Минпросвещения активно взаимодействует более чем с 30 спортивными федерациями и готовит с ними программы по различным видам спорта.