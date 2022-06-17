Минпросвещения: ЕГЭ и Болонская система никак не взаимосвязаны

ЕГЭ и Болонская система — это не взаимосвязанные элементы. Поэтому отказ от второй не означает отмену госэкзамена, заявил в интервью РБК министр просвещения России Сергей Кравцов. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

«При обсуждении Болонской системы некоторые стали говорить о том, что это взаимосвязанные элементы. Это абсолютно разные системы, у них абсолютно разные задачи. Другое дело, они вводились в одно и то же время, поэтому такое отношение», — заметил глава ведомства.

Он напомнил, что с момента введения ЕГЭ претерпел значительные изменения: из бланков ушли вопросы-«угадайки», введено много творческих заданий.

«Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз. Это очень удобно. Не надо, как было, сдавать пять-шесть экзаменов в школе и затем три-четыре экзамена в вузе», — подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что власти открыты к предложениям по дальнейшему усовершенствованию экзамена.

«Очень важны содержательные изменения, очень важно то, что в свое время по поручению Президента [России Владимира Путина] было принято решение о возврате сочинения как допуска к ЕГЭ. Есть устный экзамен по русскому языку в девятом классе. Мы в свое время ввели устную часть в иностранных языках. Мы ввели сдачу информатики в компьютерном виде, ранее было только в бумажном», — уточнил глава Минпросвещения.

Кроме того, выпускники могут получить дополнительные баллы к экзамену за внеучебные достижения, при поступлении учитываются и результаты ряда олимпиад.

В конце мая стало известно, что Россия планирует отказаться от Болонской системы высшего образования. Планируется, что ее заменит национальная система, которая будет учитывать позитивные моменты предшественницы.