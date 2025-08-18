news_header_top
Общество 18 августа 2025 17:58

Минпросвещения дало рекомендации по организации каникул в новом учебном году

Министерство просвещения РФ порекомендовало школам с системой обучения по четвертям соблюдать график каникул, рекомендованный ведомством на новый учебный год. Информация размещена в Telegram-канале министерства.

Руководитель ведомства Сергей Кравцов отметил, что осенние каникулы рекомендуется провести с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября), зимние – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, весенние – с 28 марта по 5 апреля 2026 года, а летние – с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Сам новый учебный год продлится с 1 сентября 2025 по 26 мая 2026 года. При этом минимальная продолжительность каникул в течение года составляет семь дней.

#Образование #школьные каникулы #минпросвещения рф
