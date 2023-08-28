Товарооборот Татарстана и Китая достиг рекордных 1,6 млрд долларов

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В прошлом году внешний торговый оборот Татарстана с Китаем достиг порядка 1,6 млрд долларов США. Это рекордный показатель за период взаимоотношений, сообщил сегодня заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан ценит дружеские отношения, сложившиеся с китайскими партнерами. О взаимном интересе нашего торгово-экономического сотрудничества свидетельствует внешний торговый оборот Татарстана с Китаем. В 2022 году он составил порядка 1,6 млрд долларов США, это рекордный показатель. Мы работаем в ежедневном режиме, чтобы увеличить данные цифры», — сказал он.

Спикер отметил, что Татарстан активно налаживает всесторонние отношения с КНР. В настоящее время подписано семь соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством республики и провинциями Китая.

«С китайскими коллегами плотно сотрудничают такие предприятия Татарстана, как КАМАЗ, „Татнефть“, „Татспиртпром“ и другие. Реализованы совместные инвестиционные проекты. Татарстан стремится развивать кооперацию с КНР по разным направлениям — в науке, образовании, гуманитарных связях», — добавил Лернер.

Он отметил тенденцию укрепляющихся связей в части развития возобновляемой энергетики между российскими и китайскими корпорациями. Так, в рамках форума пройдет площадка по альтернативным источникам энергии.

«КНР — один из ключевых внешнеторговых партнеров Татарстана», — подчеркнул представитель Минпромторга РТ.

Бизнес-форум «РОСТКИ» пройдет в столице Татарстана 7-8 сентября на территории «Казань Экспо». Ожидаются делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, делегации из городов-побратимов. Также ожидаются большие бизнес-делегации партнеров российских предприятий в сфере промышленности. В настоящее время зарегистрировано более 1,5 тыс. участников из России, Марокко, Камеруна, ЮАР, Турции и других стран.