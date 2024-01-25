Минпромторг Татарстана заявил о полном восстановлении поставок в торговые сети

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В Татарстане полностью восстановлены поставки товаров в торговые сети, прерванные сильными снегопадами и закрытием трасс. Об этом заявил замглавы Минпромторга республики Сергей Этус.

«В связи с метеорологическими условиями были закрыты федеральные трассы M12, M7. Фуры не могли проехать. На данный момент поставки полностью осуществляются во все торговые сети», — прокомментировал он ситуацию для СМИ.

Заместитель министра отметил, что в республике наблюдаются трудности с расчисткой дорог, однако муниципальные и городские службы делают все возможное, чтобы завершить работу как можно быстрее.

По словам Этуса, на скорость исчезновения товаров с полок магазинов повлиял ажиотаж, созданный татарстанцами, закупающимися впрок. Однако эту продукцию часто можно приобрести в соседних торговых точках.

Он напомнил, что все полки в торговых сетях будут заполнены уже к 26-27 января. Вопросов с топливом не наблюдается — фуры заправляются в республике без проблем.