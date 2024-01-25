Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минпромторг Татарстана заявил о полном восстановлении поставок в торговые сети
В Татарстане полностью восстановлены поставки товаров в торговые сети, прерванные сильными снегопадами и закрытием трасс. Об этом заявил замглавы Минпромторга республики Сергей Этус.
«В связи с метеорологическими условиями были закрыты федеральные трассы M12, M7. Фуры не могли проехать. На данный момент поставки полностью осуществляются во все торговые сети», — прокомментировал он ситуацию для СМИ.
Заместитель министра отметил, что в республике наблюдаются трудности с расчисткой дорог, однако муниципальные и городские службы делают все возможное, чтобы завершить работу как можно быстрее.
По словам Этуса, на скорость исчезновения товаров с полок магазинов повлиял ажиотаж, созданный татарстанцами, закупающимися впрок. Однако эту продукцию часто можно приобрести в соседних торговых точках.
Он напомнил, что все полки в торговых сетях будут заполнены уже к 26-27 января. Вопросов с топливом не наблюдается — фуры заправляются в республике без проблем.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»