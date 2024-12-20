Минпромторг Татарстана сообщил об увеличении экспорта на 20%

Татарстан является лидером по производству товаров в масштабах России. Главный показатель того, что регион в лидерах - увеличение экспорта товаров на 20%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко перед церемонией награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги-2024», которая прошла в Казани.

«Главный показатель того, что мы – лучшие, то, что в этом году увеличился экспорт товаров из республики за границу на 20%. Это показатель того, что наши товары востребованы, пользуются спросом, (отличаются) качеством и (подходящей) ценой», – заявил он.

Коробченко отметил, что Минпромторг РТ будет поддерживать конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и дальше, потому что «когда есть конкуренция, когда лучшие конкурируют между собой, выясняют, кто качественнее и доступнее по цене», производители делают свои товары еще лучше.

«Любимое выражение Раиса Татарстана – всегда должна быть конкуренция, чтобы люди не останавливались в своем развитии, а двигались поэтапно вверх, работая над ценой и качеством», – добавил Коробченко.

За свою более чем 20-летнюю историю участниками конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» стали 4,5 тыс. организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили на суд 9,5 тыс. товаров и услуг. На участие в конкурсе в этом году заявились 213 организаций и мастеров народного художественного промысла, которые представили 432 наименования продукции и услуг. Оргкомитетом конкурса утверждены 164 лауреата, 155 дипломантов первой степени и 96 дипломантов второй степени.