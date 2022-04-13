Минпромторг Татарстана планирует объявить о новых региональных субсидиях

Минпромторг Татарстана на следующей неделе планирует анонсировать новые региональные субсидии. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Тимур Саматов на заседании Комитета Государственного Совета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Новые региональные субсидии. На следующей неделе мы планируем их анонсировать. Такой программы еще не было. Программа рассчитана на предприятия, которые чуть выше МСП, но не доходят до системообразующих», — сказал докладчик.

По словам Саматова, критерии предоставления субсидий находятся в разработке. «Я пока не буду анонсировать, они на согласовании у Министерства экономики», — отметил он.