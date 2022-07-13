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Общество
13 июля 2022  15:32

Минпромторг: Серая российская офисная бумага полезнее для зрения

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Произведенная в России небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», – цитирует Бочарова РИА Новости.

Себестоимость фактурной бумаги падает, при этом она наносит меньший вред экологии России, добавил Бочаров. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — сказал он.

На фоне санкций российские производители лишились поставок из Финляндии химикатов для отбеливания бумаги. Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя. Ведомство утверждает, что спрос на нее выше, чем на обычную.

Санкции против России страны Запада ужесточили после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спцеоперации на Донбассе.

#Минпромторг РФ #санкции
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