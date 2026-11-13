Минпромторг РТ выразил соболезнования в связи со смертью Николая Савицких

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Коллектив Министерства промышленности и торговли Татарстана выражает глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Казанского авиационного завода Николая Савицких, который скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Николай Владимирович Савицких родился 5 апреля 1960 года в селе Казацкое Красногвардейского района Белгородской области. В 1989-м окончил Ростовский государственный университет по специальности «экономическая теория», а в 2004-м получил там же второе образование – уже по специальности «самолетостроение и вертолетостроение».

С 2013 по 2024 год возглавлял Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев». С 2016 года также был первым заместителем генерального директора концерна «Туполев». В 2026-м стал управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (на котором прежде проработал долгие года).

За годы руководства Савицких на Казанском авиазаводе стартовали масштабная программа технического перевооружения и модернизация производства. Был возобновлен выпуск стратегического ракетоносца Ту-160, а также началось наращивание производства лайнеров Ту-214.

Менеджер был удостоен медалей Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «За укрепление боевого содружества», а также медалей «За доблестный труд» РТ и «Патриот России».

«Николай Владимирович прошел путь от слесаря-сборщика до руководителя крупнейших авиастроительных предприятий. Он был предан своему делу. Его знали как требовательного и справедливого руководителя, настоящего профессионала и патриота отрасли», – подчеркнули в Минпромторге РТ.

«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Николая Владимировича Савицких. Его имя навсегда останется в нашей памяти и в истории авиационной промышленности республики и всей страны», – добавили в министерстве.

Подробнее о достижениях Николая Савицких на посту руководителя КАЗа можно узнать в материале «Татар-информа».