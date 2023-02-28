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Минпромторг РТ: В 2023 году планируется выпустить не менее 100 вертолетов
Машиностроительный кластер Татарстана в 2023 году намерен выпустить не менее 50 тыс. грузовых автомобилей, 10 тыс. легких коммерческих машин и 100 вертолетов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.
«Необходимо завершить работы по локализации критических узлов вертолетов, в том числе двигателей», –поделился он.
Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что «Казанский вертолетный завод» стабильно проработал весь 2022 год и имеет большие планы на текущий.
«Конечно же, заводом ведется большая работа по импортозамещению вертолетов серии "Ансат"», - отметил Раис Татарстана.
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