Минпромторг РТ: В 2023 году планируется выпустить не менее 100 вертолетов

Машиностроительный кластер Татарстана в 2023 году намерен выпустить не менее 50 тыс. грузовых автомобилей, 10 тыс. легких коммерческих машин и 100 вертолетов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на итоговой коллегии ведомства.

«Необходимо завершить работы по локализации критических узлов вертолетов, в том числе двигателей», –поделился он.

Раис Татарстана Рустам Минниханов добавил, что «Казанский вертолетный завод» стабильно проработал весь 2022 год и имеет большие планы на текущий.

«Конечно же, заводом ведется большая работа по импортозамещению вертолетов серии "Ансат"», - отметил Раис Татарстана.