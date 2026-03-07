Минпромторг РТ с помощью ИИ представил бренды Татарстана в виде цветов к 8 Марта

news_header_top
Министерство промышленности и торговли Татарстана в преддверии Международного женского дня представило ведущие промышленные бренды республики в образе цветов. Праздничные ассоциации были визуализированы с помощью нейросетей.

В подборку ведомства вошли знаковые разработки татарстанских предприятий. Так, первое судно на сжиженном природном газе «Чайка» Зеленодольского завода им. А.М. Горького сравнили с розой, символизирующей благородство и уверенность. Грузовики КАМАЗ авторы проекта представили в виде подсолнухов – ярких и сильных, приносящих пользу людям во всем мире.

Авиационная техника республики также получила свои цветочные воплощения. Самолет Ту-214 Казанского авиационного завода сопоставили со строгими и изящными ирисами, которые стали символом точности и высоты полета. Вертолет «Ансат» Казанского вертолетного завода ассоциируется с тюльпаном – этот цветок подчеркивает стремительность и элегантность машины.

