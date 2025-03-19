Минпромторг РТ рассказал об участии садоводов в программе социальной догазификации

В настоящее время в программе социальной догазификации в Татарстане участвуют владельцы 713 домов на территории 81 садовых некоммерческих товариществ в 13 районах республики. Об этом сообщил сегодня замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Азнакаевский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Нижнекамский, Пестречинский, Сармановский и Чистопольский районы», – перечислил он участников программы догазификации.

Минибаев напомнил, что в рамках данной программы доведут газ к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.

«Собраны данные, проведена инвентаризация таких домовладений в Татарстане», – заметил он.

Для участия в программе садоводческие товарищества должны находиться на территории газифицированных населенных пунктов, а дома подходить для постоянного проживания.