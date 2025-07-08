Минпромторг РТ рассказал о семейных традициях Коробченко в День семьи, любви и верности

Фото: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ

Семья министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко стала одним из ярких примеров крепости отношений, душевного тепла и уюта. Об этом ко Дню семьи, любви и верности сообщили в официальном телеграм-канале Минпромторга РТ.

В семье пятеро детей, внук, зять, две собаки и кот, как подчеркивают в ведомстве. Свою историю они начали еще в студенческие годы: супруга министра Лилия Талгатовна вспоминает, что будущий муж совмещал учебу с работой, поддерживал родителей морально и всегда выделялся активностью и ответственностью. Эти качества, по ее словам, и стали тем, что сразу привлекло ее внимание, так как она сама была очень активной и веселой. После свадьбы, спустя девять месяцев, в семье появилась первая дочь Вероника, а затем София, Владимир, Ермак и Ярослава. Теперь старшая дочь уже сама стала мамой и подарила супругам первого внука.

«Мы счастливы, что у нас такая большая семья! В августе отмечаем 25 лет совместной жизни. И каждый раз утром меня ждет букет белых лилий – это мой любимый цветок, с ним ассоциируется наш свадебный день», – рассказала Лилия.

У семьи есть добрые традиции: совместные посещения храма, празднование дней рождения, участие в параде 9 Мая.

Супруги поделились секретом их прочной семьи: он заключается в любви, уважении к близким и жизни в согласии с Божьими заповедями.