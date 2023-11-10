Минпромторг РТ: «Производительность труда» — это самый успешный нацпроект в России

«Производительность труда» является самым успешным среди всех национальных проектов России. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов.

«Производительность труда — это самый успешный национальный проект в России. При этом Татарстан из года в год является одним из лидеров по реализации этого нацпроекта», — отметил Карпов.

По его словам, при государственной поддержке в 637 млн рублей положительный эффект для предприятий нацпроекта превысил 20 млрд рублей. «В среднем прирост по каждому предприятию составляет около 40%», — добавил Карпов.

Ежегодно список предприятий Татарстана, участвующих в нацпроекте, увеличивается примерно на 40. Однако в этом году это число обещает быть больше, так как уже около 40 организаций республики присоединились к проекту.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.