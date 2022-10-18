Сорок компаний Татарстана планируется привлечь к нацпроекту «Производительность труда»

Министерство промышленности и торговли Татарстана планирует в 2023 году привлечь к национальному проекту «Производительность труда» минимум 40 новых участников — предприятий республики. Об этом рассказали заместитель главы ведомства Родион Карпов и руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ Шамиль Байрамов.

«Стоит задача привлечь 40 предприятий для работы в следующем году, но при этом те компании, с которыми нам предстоит работать, заводим немного раньше — в IV квартале этого года. А в следующем году мы так же будем привлекать предприятия на 2024 год», — сообщил Байрамов.

Карпов в свою очередь уточнил, что его коллега назвал минимальное количество привлекаемых предприятий. Соответственно, в случае большего числа желающих количество привлеченных компаний увеличится.

Спикеры рассказали, что сейчас идет формирование пула предприятий, с которыми они будут работать в 2023 году. «Из-за того, что спрос на федеральное финансирование достаточно высок, компании активно сейчас подают заявки. И те, кто еще думает и желает присоединиться может выйти на подписание договоров и начало работы уже в IV квартале этого года», — добавил Байрамов.

Он также напомнил, что по итогам реализации нацпроекта в 2021 году более чем на 100 предприятиях Татарстана рост производительности труда составил 12,1%, в то время как плановый показатель равняется 5%. Таким образом, достигнутый результат почти в 2,5 раза лучше запланированного.

«На некоторых проектах после оптимизации экономия составляет свыше 50% по определенным линейкам выпускаемой продукции», — подчеркнул Родион Карпов.

В частности, казанский производитель светового оборудования Ledel за несколько месяцев работы центра компетенций увеличил производительность труда на 14% благодаря оптимизации процессов производства, отметил технический директор компании Ренат Белугин.

У предприятия по производству современного электрощитового оборудования «Электрооптима» показатели улучшились еще больше, но стоит отметить, что и оптимизировать процессы фирма начала больше года назад.

«По основному изделию время производства у нас сократилось на 35%, выработка на участке по трудовым затратам выросла на 28%, а также на 37% сократились материалы в незавершенном производстве. Общая экономия ожидается в районе 24 млн рублей», — поделился подробностями генеральный директор компании Марат Камалов.

Шамиль Байрамов отметил, что задача центра компетенций заключается в оптимизации процессов производства без больших финансовых затрат. Это может быть перенос оборудования для сокращения время транспортировки или улучшенная организация рабочих мест для удобства сотрудников.

«У нас глаз замылен уже, и мы не видим банальных вещей, а оптимизация помогает сэкономить вроде всего несколько минут, но при масштабировании получаются большие цифры», — резюмировал Камалов.

На сегодняшний день в национальном проекте «Производительность труда» принимают участие 186 компаний практически изо всех муниципальных районов Татарстана. Национальные проекты реализуются в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.