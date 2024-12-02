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Минпромторг РТ: Определены участники очного тура конкурса «Инженер года»
Сегодня в Минпромторге Татарстана оргкомитет подвел итоги оценки конкурсных работ. Из 437 заявок авторитетная комиссия выбрала 126. Их авторы и прошли в очный тур V республиканского конкурса «Инженер года».
«Для членов конкурсной комиссии работа еще не завершена. 10 декабря в ГКРК «Корстон» участники второго (очного) тура конкурса представят свои достижения в сфере инженерной деятельности. По итогам презентаций будут определены победители. А 9 декабря состоится семинар, в рамках которого запланированы пленарная сессия, мастер-классы, тренинги», - анонсировал первый замминистра промышленности и торговли РТ, зампредседателя оргкомитета Родион Карпов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
Напомним, что на конкурс было подано на 30% больше заявок, чем в прошлом году. Они поступили от 68 организаций, включая 8 вузов.
Из трех категорий («Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива», «Опыт, достижение, компетентность») самая массовая по числу заявок – «Молодость, успех, перспектива». В ней участвуют работающие инженеры и сотрудники вузов в возрасте до 35 лет.
Конкурс охватывает 12 ключевых отраслей производства. Среди номинаций наиболее популярные в этом году – «Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность», «Энергетика» и «Машиностроение».
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