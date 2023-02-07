Минпромторг РТ: Мы прорабатываем организацию визита делегации Татарстана в Индию

Татарстан планирует в этом году отправить делегацию в Индию. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Сергей Этус на встрече предприятий республики с заместителем торгпреда РФ в Индии Евгением Гривой.

«Республика Татарстан проводит активную работу по укреплению отношений с Индией. Также хочу отметить, что в этом году мы прорабатываем организацию визита делегации Татарстана в Индию. Компании нашей республики уже выразили заинтересованность в нем», — рассказал Этус.

Во встрече приняли участие многие крупные компании Татарстана. Их представители смогли задать вопросы, касающиеся содействия при организации поставок продукции в Индию и особенностей ее ввоза, а также поиска деловых партнеров в различных сферах промышленности.



Эксперты Торгового представительства России в Индии ответили на все вопросы предприятий РТ. Кроме того, участники получили финансовую консультацию руководителя центра развития индийского филиала группы «Сбер» Александра​ Суслова по взаимодействию с Индией при проведении расчетных операций.