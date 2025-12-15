Минпромторг РТ и «Татар-информ» запустили голосование по событию года в промышленности

Фото: Telegram-канал Минпромторга РТ

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и информационное агентство «Татар-информ» запускают голосование для определения главного промышленного достижения в РТ за 2025 год.

С 15 по 21 декабря подписчики Telegram-канала Минпромторга РТ выберут 10 главных событий. Затем финалисты будут вынесены на итоговое голосование на сайте «Татар-информ», которое стартует 23 декабря в 8:00 и завершится 25 декабря в 18:00. Победитель будет объявлен 26 декабря.

Среди самых важных событий поднятие в воздух импортозамещенного вертолета АНСАТ на Казанском вертолетном заводе, начало выпуска коммерческих автомобилей на территории ОЭЗ «Алабуга», открытие завода по производству газотурбинного оборудования в Зеленодольске и другие.