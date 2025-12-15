news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 12:02

Минпромторг РТ и «Татар-информ» запустили голосование по событию года в промышленности

Читайте нас в
Телеграм
Минпромторг РТ и «Татар-информ» запустили голосование по событию года в промышленности
Фото: Telegram-канал Минпромторга РТ

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и информационное агентство «Татар-информ» запускают голосование для определения главного промышленного достижения в РТ за 2025 год.

С 15 по 21 декабря подписчики Telegram-канала Минпромторга РТ выберут 10 главных событий. Затем финалисты будут вынесены на итоговое голосование на сайте «Татар-информ», которое стартует 23 декабря в 8:00 и завершится 25 декабря в 18:00. Победитель будет объявлен 26 декабря.

Среди самых важных событий поднятие в воздух импортозамещенного вертолета АНСАТ на Казанском вертолетном заводе, начало выпуска коммерческих автомобилей на территории ОЭЗ «Алабуга», открытие завода по производству газотурбинного оборудования в Зеленодольске и другие.

#минпромторг рт #Татар-информ #голосование
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025