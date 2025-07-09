Минпромторг РТ и РЦК подготовили топ-5 мифов о росте производительности труда

В Татарстане продолжается активная реализация федерального проекта «Производительность труда», входящего в структуру нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Региональный центр компетенций в сфере производительности труда является ключевым исполнителем этой инициативы в республике и отмечает, что зачастую на пути внедрения изменений предприятия сталкиваются с мифами и предубеждениями, тормозящими прогресс.

Минпромторг РТ совместно со специалистами РЦК опубликовали серию материалов, в которых разбирают распространённые заблуждения, мешающие руководителям и сотрудникам предприятий объективно оценить потенциал «бережливого производства».

Миф №1: Без больших инвестиций производительность не вырастет

Часто считается, что рост производительности возможен только при условии масштабных финансовых вливаний — покупки нового оборудования или расширения мощностей. Однако на практике проект акцентирует внимание на беззатратных и низкозатратных методах оптимизации процессов.

Внедрение инструментов бережливого производства помогает выявить и устранить скрытые потери, задействовать внутренние ресурсы и достичь ощутимого прироста производительности без необходимости значительных инвестиций. С 2018 года предприятия-участники проекта в Татарстане в среднем увеличили выработку на 76%.

«Многие компании даже не представляют, какие резервы скрываются в уже имеющихся ресурсах. Новое оборудование может быть полезным, но без правильной организации процессов оно не даст полной отдачи», — поясняет Алия Ксенофонтова, начальник отдела сопровождения проектов РЦК РТ.

Миф №2: Программа доступна только промышленным предприятиям

Хотя «бережливое производство» часто ассоциируется с заводами, его инструменты отлично работают в любой сфере — от туризма до сельского хозяйства. Проект направлен на стандартизацию процессов, улучшение внутренней коммуникации, повышение вовлеченности персонала и качества услуг. В будущем к инициативе планируется подключить и организации социальной сферы.

Миф №3: Рост производительности обязательно означает сокращение персонала

Существует мнение, что повышение производительности сопровождается массовыми увольнениями. Однако в современных реалиях — при рекордно низкой безработице (по данным Росстата — 2,3% осенью 2024 года) — такой подход может привести к потере ценных кадров и дополнительным расходам на найм и обучение.

Опыт РЦК показывает, что эффективнее перераспределить ресурсы: направить сотрудников на улучшение качества, усиление безопасности, повышение маржинальности и развитие новых направлений.

Миф №4: Высокая производительность достигается только за счёт ключевых показателей эффективности для сотрудников и жёстких регламентов

Навязывание строгих нормативов и чрезмерных ключевых показателей эффективности может снизить мотивацию и привести к текучке кадров. Эксперты подчеркивают: мотивационная система должна быть прозрачной, логичной и достижимой, иначе она превращается в фактор демотивации и дополнительного давления на сотрудников.

Миф №5: Нужно просто больше работать

Некоторые считают, что производительность растёт пропорционально увеличению рабочего времени. На деле переработки не улучшают производительность, а только временно увеличивают объёмы.

Настоящая эффективность достигается за счёт сокращения потерь внутри обычного рабочего дня — устранения простоев, лишних перемещений, дублирующих операций. Именно на это нацелен проект в Татарстане.

Сегодня к программе уже присоединилось более 320 предприятий республики. Для участия организациям необходимо подать заявку через платформу Производительность.рф.