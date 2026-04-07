Минпромторг РТ: Доля обрабатывающих производств в Татарстане достигла 80%

Несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия Татарстана развиваются хорошими темпами, заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«В прошлом году нам удалось достичь рекордного роста – индекс промышленного производства в республике составил почти 110%. Отгружено продукции более чем на 6 трлн рублей. За 20 лет доля обрабатывающих производств достигла 80%», – сказал он.

Однако, по словам Карпова, не все отрасли в прошлом году развивались одинаково. Рост наблюдается в выпуске химических веществ, электротехнического оборудования, в производстве беспилотников, вертолетов, кораблей, заметил он.

«Вместе с тем ряд отраслей показал незначительное снижение. Здесь отдельно выделяется ситуация с автомобилестроением. Но в целом по стране такая проблема существует. Рынок фактически в два раза стал меньше. На это есть объективные причины», – подчеркнул Карпов.