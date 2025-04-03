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Экономика 3 апреля 2025 11:03

Минпромторг РТ: Атомная промышленность России объединяет самые передовые технологии

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Минпромторг РТ: Атомная промышленность России объединяет самые передовые технологии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня атомная промышленность России объединяет самые передовые технологии и направления развития энергетики. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин на конференции, посвященной 80-летию развития атомной промышленности.

По его словам, Татарстан долгие годы плодотворно сотрудничает с главными игроками рынка атомной промышленности страны, а также активно готовит кадры для отрасли.

Отдельно Колчин отметил, что в этом году Россия отмечает самую важную дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая совпадает с датой начала развития атомной промышленности.

«Данная промышленность создавалась в тяжелейшие годы войны как самый надежный щит и гарантия независимого развития нашей страны», – подчеркнул Колчин.

Конференция «80 лет атомной промышленности Российской Федерации» прошла в рамках казанского международного форума «Энергопром-2025» на площадке Казань Экспо. Форум стартовал 2 апреля и продлится до 4 апреля. Развитие атомной промышленности проводится в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»

#минпромторг рт #ЭНЕРГОПРОМ #Татарстан #энергетика
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