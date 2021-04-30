Минпромторг России выступил за расширение списка товаров для ограничения экспорта

Министерство промышленности и торговли РФ предложило включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, экспорт которых в исключительных случаях может быть ограничен и запрещен.

Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Из него следует, что список также должны пополнить полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, медная заготовка, лом, отходы меди, медная и алюминиевая проволока, необработанный алюминий.

РИА Новости напоминает, что в прошлом году в России значительно выросли цены на металлопродукцию, которая используется в строительстве. Из-за этого Правительство РФ с 30 января ввело пошлину на экспорт лома черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну.

Мера рассчитана на полгода. Она призвана обеспечить металлургические предприятия сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы и металлопрокат.

Ранее Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию пообещал застройщикам льготные кредиты под 3–4% годовых на строительство многоквартирных домов.