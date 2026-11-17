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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило пакет законопроектов о введении авиапромышленного сбора. Его размер составит 500 рублей с пассажира рейсов российских авиакомпаний и 1 тыс. – с пассажира рейсов иностранных авиакомпаний, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Подготовленный для общественного обсуждения пакет документов предполагает внесение изменений в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ. «Собранные средства будут направлены в федеральный бюджет и получат целевое назначение – на поддержку поставок, льготного лизинга и технической эксплуатации новых российских гражданских самолетов», – подчеркивается в материалах ведомства.

Необходимость введения сбора в Минпромторге обосновывают тем, что он позволит создать финансовую основу для государственной поддержки отрасли. В министерстве констатируют, что освоение новых типов воздушных судов, как и моделей Boeing или Airbus, требует создания инфраструктуры обслуживания и масштабирования серийного производства техники.

Авиапромышленный сбор не планируется взимать с субсидированных из бюджета льготных авиабилетов. Кроме того, ставка НДС в части уплаты сбора при выполнении внутренних рейсов будет установлена на уровне 0%. Планируется, что оператором авиасбора будет выступать Министерство транспорта РФ.

В Минтрансе в этом контексте заявили, что новые самолеты отечественного производства должны быть экономически доступны авиакомпаниям, чтобы обновление парка не приводило к существенному увеличению стоимости перелетов.

Ранее, в сентябре, планы по введению авиасбора прокомментировал в интервью «Татар-информу» заслуженный пилот России Юрий Сытник.