Минпромторг России определит список автомобилей для такси уже в сентябре

Министерство промышленности и торговли России намерено в сентябре опубликовать перечень автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации такси. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов на заседании Совета Федерации, его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что ведомство не намерено затягивать процесс, поскольку по всем моделям и планам локализации уже есть четкое понимание. При этом он подчеркнул, что требования будут распространяться как на отечественные компании, так и на иностранных производителей, взявших на себя обязательства по локализации и успешно их выполняющих.

Алиханов добавил, что благодаря новому закону доступ к рынку таксомоторных перевозок в ближайшие месяцы смогут получить многие предприятия автопрома. Он также указал на необходимость поощрения иностранных компаний, работающих в России, к активному использованию отечественной автоэлектроники.

Кроме того, в Минпромторге поддерживают идею распространения требований по локализации и на сферу каршеринга – по аналогии с законодательством о такси.

Согласно принятому закону, с 1 марта 2026 года включать автомобиль в реестр такси можно будет только при соблюдении одного из двух условий: либо машина наберет необходимое количество баллов локализации, установленное правительством для госзакупок, либо она будет произведена в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Если контракт был заключен позже – после 1 марта 2025 года, то допуск конкретной модели к использованию в такси будет зависеть от отдельного решения правительства. С 1 января 2033 года достаточный уровень локализации станет единственным критерием для включения автомобиля в реестр.

Закон предусматривает отсрочку вступления в силу новых требований в ряде регионов. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе они начнут действовать только с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.