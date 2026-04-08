Минпромторг России и ФАС прорабатывают новые правила продажи арматуры на бирже

Минпромторг России вместе с Федеральной антимонопольной службой и другими федеральными органами исполнительной власти рассматривает возможность введения минимальной доли продаж арматуры через биржу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает «ТАСС».

В ведомстве пояснили, что соответствующая работа уже ведется: на рынке есть примеры реализации арматуры через биржевые торги, а сейчас обсуждаются параметры, которые позволят принять взвешенное и эффективное решение.

Ранее руководитель ФАС Максим Шаскольский отмечал, что служба рассматривает расширение перечня строительных материалов, подлежащих обязательной продаже на бирже, за счет типовых товаров.

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями металлургической отрасли и Минпромторгом, в том числе в части возможного введения обязательных биржевых продаж арматуры.