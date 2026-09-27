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Общество 27 сентября 2026 21:39

Минпромторг РФ заявил о восстановлении производства всех классов авто в России

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Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в видеопоздравлении, опубликованном в канале ведомства в МАКСе.

Алиханов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с праздником и пожелал им новых профессиональных успехов, смелых инженерных решений и интересных проектов.

Также министр отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание восьми центров промышленной робототехники.

#Минпромторг РФ
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