Минпромторг РФ заявил о восстановлении производства всех классов авто в России

Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в видеопоздравлении, опубликованном в канале ведомства в МАКСе.

Алиханов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с праздником и пожелал им новых профессиональных успехов, смелых инженерных решений и интересных проектов.

Также министр отметил успешное освоение производства всех основных видов промышленных роботов и создание восьми центров промышленной робототехники.