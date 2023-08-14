Минпромторг РФ выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

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Министерство промышленности и торговли РФ выступило против предложения депутатов Государственной Думы обязать торговлю указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — один литр или один килограмм. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо ведомства в Государственно-правовое управление Президента России.

Ранее соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты Федерального Собрания Борис Чернышев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что благодаря манипуляциям с тарой производители вводят людей в заблуждение и увеличивают прибыльность на единицу товара.

Однако в Минпромторге обратили внимание на то, что предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости килограмма или литра продукции, а это значит, что выкладка товаров и подготовка ценников подорожают.

Кроме того, потребителю не нужна информация о стоимости килограмма или литра некоторых продуктов (например, кофе, чая, жевательной резинки, чипсов и так далее). В результате восприятие цены этих товаров осложнится, так как законопроект не предусматривает исключений.

В целом новая обязанность продавцов вызовет рост цен на потребительском рынке, потому что компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей». С учетом всех этих факторов Минпромторг не поддержал законопроект, однако предложил ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнивать цены на аналогичные товары.