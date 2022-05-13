Минпромторг РФ: в России производится достаточно чековой ленты

Российские предприятия производят достаточно кассовой ленты, чтобы удовлетворить внутренний спрос, заявили в Минпромторге РФ. Объемы производства составляют около 8 тысяч тонн в месяц, передает пресс-служба министерства.

«При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тыс. тонн в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нем», - заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Замглавы Минпромторга подчеркнул, у производителей имеются внушительные запасы сырья. А цена на ленту падает, поскольку курс рубля заметно вырос.

В начале апреле Евтухов заявлял о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах страны, а также росте цен на нее по сравнению с февралем в два-три раза.