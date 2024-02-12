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Минпромторг РФ: решение вопроса кадрового дефицита - повышение роботизации и цифровизации
Повышение уровня роботизации и цифровизации производств на сегодняшний день один из главных инструментов борьбы с дефицитом специалистов. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов на итоговой коллегии Минпромторга РТ. В коллегии принял участие и Раис РТ Рустам Минниханов.
«У нас демографические задачи не могут решиться молниеносно, и главное решение – это повышение уровня роботизации, цифровизации», - сказал Каримов.
При этом, он отметил, что у Татарстана в решении проблем с кадрами проводилась большая работа: создание ресурсных центров и передовых инжиниринговых школ, которые также дают результаты.
Каримов подчеркнул, что объемы поддержки промышленности, инновационных проектов для Татарстана постоянно растут. Так, по прошлому году сумма составила около 80 млрд рублей.
Он также выразил благодарность руководству республики и всем предприятиям за четкое и безукоризненное обеспечение гособоронзаказа.
«Республика на высоте», - заключил замминистра.
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